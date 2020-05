Szukasz pomysłu na suknię ślubną? Zainspiruj się: jak dawniej wyglądały panny młode? Moda ślubna kiedyś i dziś

Wielki powrót ślubów

Pandemia koronawirusa na jakiś czas sparaliżowała branżę ślubną. Nikt nie przypuszczał, że jeszcze w 2020 roku będzie możliwe zorganizowanie wesela w normalnym trybie. Rząd postanowił jednak zrobić narzeczonym prezent: 27 maja podczas konferencji prasowej ogłoszono, iż wesela mogą znowu się odbywać. Co więcej limit gości obejmuje aż 150 osób, przy czym weselnicy nie muszą zakrywać ust ani nosa. Czy to oznacza, że wesela w 2020 roku wrócą na dawne tory? Wygląda na to, że tak, o ile zostaną zachowane wytyczne sanitarne.