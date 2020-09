Szpital z Wrocławia nie chce leczyć kobiet w ciąży z koronawirusem (SZCZEGÓŁY)

Ogłoszone przez ministra zdrowia nowe zasady leczenia zakażonych koronawirusem w dolnośląskich szpitalach mają zacząć obowiązywać od 15 września. Najciężej zakażeni nie będą już trafiali do szpitala zakaźnego przy Koszarowej, a do szpitala wojskowego przy ul. Weigla. Ten zaczął przygotowywać się do przyjmowania zakażonych, którzy potrzebują pomocy innych specjalistów - nie tylko zakaźników. Na razie nie wiadomo co kobietami w ciąży z Covid-19. Wojewoda wyznaczył do zajmowania się nimi klinikę przy Chałubińskiego. Ale szpital tego nie chce. - Będziemy się odwoływać od tej decyzji – mówi nam Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, któremu podlega wyznaczona klinika.

W czwartek minister zdrowia poinformował o nowej strategii walki z koronawirusem. Zmienia się m. in. sieć szpitali, zajmujących się zakazonymi. Dotąd były tzw. „szpitale jednoimienne” - na Dolnym Śląsku trzy, potem dwa. Wśród nich wrocławski szpital zakaźny przy Koszarowej. Teraz mają być trzy poziomy szpitali. W każdym szpitalu powiatowym będą izolatki dla zakażonych, drugi poziom to szpitale i oddziały zakaźne (w tym ten z Koszarowej), a trzeci - placówki wielospecjalistyczne. Będą w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Dla takich pacjentów, którzy – oprócz koronawirusa – mają inne schorzenia.