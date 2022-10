Szpital Wałbrzych: Doktor Paweł Pyka o tym, jak genetyka wspiera walkę z rakiem

Październik to Miesiąc Walki z Rakiem Piersi, najczęściej występującym u kobiet nowotworem w Polsce, który co roku dotyka ok. 20 tys. osób. Jego przyczyny nie są do końca znane, chociaż istnieje wiele czynników ryzyka. I tak około 20% zachorowań związane jest z obciążeniami genetycznymi.

15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Badania genetyczne pomagają zapobiegać nowotworom piersi przekonuje dr Paweł Pyka.

Panie doktorze, w jaki sposób można stwierdzić, że pacjentka jest obciążona genetycznie ryzykiem zachorowania na raka piersi?

Przede wszystkim trzeba znać historię chorób w swojej najbliższej rodzinie. Jeżeli 2 lub 3 osoby zapadały na nowotwory piersi lub jajnika, a są to nowotwory z tej samej grupy, to znak, że trzeba się udać do poradni genetycznej na diagnostykę. U pacjentek z już rozpoznanym rakiem piersi pobiera się krew na badania genetyczne i od razu jest wykonywana diagnostyka. Jeżeli okaże się, że pacjentka ma mutację to zarówno ona jak i wszystkie jej krewne są zapraszane do specjalnego programu opieki i również do badań genetycznych.

