Szpital w Legnicy który zbudowali Niemcy, a wykorzystywali Rosjanie. Dziś jest w stanie agnalnym [ZDJĘCIA]

Opuszczony szpital w Legnicy - historia

Jak nietrudno się domyślić szpital nie za długo służył żołnierzom niemieckim. W 1945 roku zajęli go Sowieci i okupowali go do roku 1993. Czerwonoarmiści zastali obiekt w praktycznie nienaruszonym stanie. Do tego znajdował się na uboczu, w środku gęstego lasu i był otoczony wysokim murem. Natychmiast podjęto decyzję, że będzie służył żołnierzom i ich rodzinom z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.