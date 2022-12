Szpital Tymczasowy we Wrocławiu krytykowany przez posłów opozycji. Wojewoda nie ma wątpliwości: To był najlepszy tego typu szpital!

Posłowie Koalicji Obywatelskiej podjęli temat rozliczenia szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Przypomnijmy, że każdy wojewoda otrzymał w pandemii dyspozycje, aby przygotować szpital tymczasowy.

- Wydawali różnie. Od 17 do 30, nawet 40 milionów złotych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że we Wrocławiu jest najdroższy szpital w Polsce. Na początku miał kosztować 16 milionów złotych, dzisiaj się kończy kwotą 85 milionów – poinformował poseł PO Dariusz Joński.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski odnosi się do tych słów:

- Za dwa lata funkcjonowania to nie jest zła cena - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl wojewoda Jarosław Obremski. - I to nie był najdroższy szpital w Polsce, natomiast twierdzę, że był najlepszy. Przede wszystkim znakomicie wyposażony w tlen, co zostało zweryfikowane przez życie bardzo pozytywnie. Nawet szpitale stacjonarne nie miały możliwości odkręcenia tak kurków z tlenem, jak w tym szpitalu. Mieliśmy nawet dodatkowe zabezpieczenie tlenu w przypadku awarii. Ta jakość kosztuje. Można budować tańsze szpitale, ale to już kwestia decyzji. Uniwersytecki Szpital Kliniczny stawiał daleko idące wymagania jakościowe, aby potem, gdy szpital tymczasowy ruszył, ludzie tam pracujący mogli skoncentrować się na leczeniu ludzi – dodaje Jarosław Obremski.