Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu zamyka pediatrię!

Choć z dyrektorem szpitala nie udało nam się skontaktować, informację potwierdził Urząd Marszałkowski, który jest organem zarządzającym placówką.

"Oddział Pediatryczno-Reumatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zostanie czasowo wstrzymany w okresie od 15 kwietnia do 10 maja ze względu na brak odpowiedniej liczby personelu. Chodzi o lekarzy specjalistów niezbędnych do zachowania funkcjonowania oddziału" - potwierdził nam Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego.