Szósty dzień poszukiwań Kacperka. Jest już mniej policjantów i ratowników. Tracą nadzieję? [ZDJĘCIA z AKCJI]

- Pamiętajmy, że to nie jest spokojna rzeczka. Kwisa jest wartka, ma nieregularny poziom, w jednym miejscu jest przejrzysta i dość płytka, a w innych ma ponad dwa metry głębokości. To nie ułatwia poszukiwań - mówi nam Marcin Szewczak, profiler pracujący przy poszukiwaniach osób zaginionych, który uczestniczył także w poszukiwaniach Kacperka.

Cały czas policja weryfikuje również wszystkie napływające informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia chłopca, jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że dziecko utonęło w Kwisie.

- Jest nas mniej niż w pierwszych dniach, ale nie ustajemy w poszukiwaniach – zaznacza asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. W akcji biorą udział płetwonurkowie, specjalizujący się w poszukiwaniach podwodnych, na co dzień pracujący w oddziałach antyterrorystów w całej Polsce. W poszukiwaniach Kacperka pomagają im strażacy.

- Dziś (środa) o godzinie 8 rano wznowiliśmy poszukiwania 3,5 -letniego Kacperka. Przyjechali do nas kontrterroryści z całej Polski, ściągnęliśmy też najlepszych płetwonurków. W dwóch poprzednich dniach również przeszukiwaliśmy dno rzeki, ale to bardzo trudny teren nie wszędzie mogliśmy dotrzeć - zaznacza Anna Kublik - Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Policjantka podkreśla, że przez dwa dni policjanci, ratownicy z kilku specjalistycznych grup poszukiwawczych, zawodowi strażacy, ochotnicy, wojskowi z WOT, WPOR-owcy przeszukali działki, tereny kolejowe, pola, nabrzeże, w sumie około 500 hektarów.

Zakładane są różne wersje zdarzeń, jedna z nich to taka, że chłopiec oddalił się od rodziców przebywających na działce przy ulicy Lubańskiej i wpadł do rzeki. Nie wyklucza się też wątku kryminalnego. - Wszystkie sygnały dokładnie sprawdzamy - zaznacza policjantka.

W poszukiwaniach brała udział m.in Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych. - Muszę podkreślić, z całą mocą, że wszyscy którzy brali udział w tej akcji byli zaangażowani do granic możliwości. Dali z siebie naprawdę wszystko co mogli, a nawet więcej. To trudna akcja, a emocje w takich sytuacjach sięgają zenitu. Wielu z nas ma przecież dzieci.... - mówi Marcin Szewczak, profiler który rozmawiał z rodzicami chłopca.