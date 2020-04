SZOK! Znęcał się nad członkami rodziny, a gdy uciekli przez okno - pobił królika! [ZDJĘCIA]

Przyjęliśmy królika pod naszą opiekę, jak tylko otrzymaliśmy wiadomość. Wiemy już, że po pobiciu ma uszkodzony kręgosłup. Czeka go konsultacja chirurgiczna, podczas której okaże się, czy będziemy w stanie mu pomóc. Zawiadamiamy prokuraturę o fakcie znęcania się przez mężczyznę nad zwierzęciem poprzez jego ciężkie pobicie – mówi Kołodziejska-Karaś.

Będą to kolejne zarzuty, które usłyszy mężczyzna

Został on zatrzymany przez policjantów za wielokrotnie znęcanie się nad członkami swojej rodziny, a także za to, że w ostatnich miesiącach dokonał wielu włamań do pomieszczeń gospodarczych.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu, dlatego funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Sąd po przeanalizowaniu zebranych materiałów przychylił się do wniosku stosując wobec 40-latka 3 miesięczny areszt tymczasowy – mówi mł. asp. Aleksandra Pieprzycka KPP w Oleśnicy.

Można wspomóc Ekostraż w pomocy króliczkowi i innym zwierzętom