SZOK! W garażu miał laboratorium- produkował materiały wybuchowe i narkotyki! [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu współdziałając z piotrkowskimi policjantami bacznie obserwowali posesję na terenie Bolesławca. Podejrzewano, że jej właściciel może przechowywać na jej terenie materiały wybuchowe.

- Mężczyzna nie spodziewał się wizyty stróżów prawa. Został zatrzymany przed swoim domem, kiedy wyjeżdżał samochodem z terenu posesji. Na miejscu byli też funkcjonariusze Sekcji Minersko - Pirotechnicznej KWP we Wrocławiu, funkcjonariusze straży pożarnej i pogotowie ratunkowe. Okazało się, że w garażu 40-latka znajdowało się prowizoryczne laboratorium mogące służyć do wytwarzania środków odurzających i wybuchowych- informuje nadkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Funkcjonariusze podjęli decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.

Mężczyzna trafił do piotrkowskiego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie 40-latkowi zarzutu wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadania przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych. Grozi mu za to do 8 lat więzienia.