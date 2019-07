Szok! Pyton królewski wygrzewał się przy Factory we Wrocławiu

- Kiedy go znaleziono, był w całkiem dobrej kondycji. Najprawdopodobniej albo komuś uciekł, albo po prostu ktoś go wyrzucił - mówi Aleksandra Cukier z wrocławskiego schroniska. Gad został odnaleziony pod koniec maja. - Długo nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie go można dać do adopcji. To unikatowa sytuacja, nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego zdarzenia. Trzeba było sprawdzić, co możemy zrobić w takiej sytuacji i czy adopcje węży są w ogóle możliwe.

Okazało się, że tak i pyton królewski, który ma 1,10 metra długości czeka teraz na nowego właściciela.

- Zgłosiło się do nas już dziesięć osób. We Wrocławiu mamy całkiem sporo miłośników terrarystyki. Każda z tych osób była doświadczona w hodowli gadów. Wybraliśmy młodego człowieka, który na wężach się zna, bo sam ma już dwa inne. Co prawda nie pytony, ale widać, że ma ogromną wiedzę - dodaje Aleksandra Cukier.