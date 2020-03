SZOK! Jest nagranie wypadku tirów na S5, w którym zginęła jedna osoba [FILM]

- O zdarzeniu poinformowano nas o godz. 0.44. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło płonącej ciężarówki - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl mł. bryg. Dariusz Zajączkowski ze straży pożarnej w Trzebnicy. - Chwilę później odebraliśmy kolejny telefon. Tym razem o wypadku dwóch ciężarówek w tym samym miejscu. - Płonąca ciężarówka przewoziła 8 tysięcy litrów chemikaliów. Początkowo nawet nie wiedzieliśmy co to za substancja, bo listy przewozowe spaliły się w kabinie pojazdu. Na pomoc wezwaliśmy jednostkę chemiczną z Wrocławia. Część chemikaliów spaliła się, część z rozszczelnionych pojemników rozlała się do sąsiedniego rowu. To nie była łatwa akcja - dodaje Dariusz Zajączkowski.

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!