Szkoła i przedszkole na północy Wrocławia za drogie. Odwleka się początek budowy niezbędnej placówki

Mieszkanka Lipy Piotrowskiej, osiedla na północy Wrocławia, martwi się, że opóźnia się początek budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej 40 dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków.

— Szkoła w tej części Wrocławia to bardzo istotna inwestycja. Dzieci z rozrastających się osiedli, Lipy Piotrowskiej, Widawy oraz Świniar, chodzą już do mocno przepełnionej szkoły podstawowej nr 50 [osiedle Karłowice-Różanka, ul. Czeska 38 – przyp. red.]. Mieszkańcy czują się pominięci w tak ważnej kwestii, jaką jest budowa szkoły — napisała w wiadomości do naszej redakcji czytelniczka Weronika.