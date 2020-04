Sześć ślicznych muflonów urodziło się we wrocławskim zoo [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Choć wydaje się, że muflon jest gatunkiem rodzimym, to jednak tak nie jest. Niegdyś występował na terenie Azji Mniejszej, później sprowadzono go na Korsykę i Sardynię. Introdukcję muflonów na kontynencie europejskim rozpoczęto w XVIII wieku, a na Dolny Śląsk, trafiły ok. 1901 r. Powodem zasiedlania muflona na nowych terenach była fanaberia urozmaiceń polowań. Zresztą dzisiaj jest to jeden z gatunków łownych, a myśliwi nadal zajmują się jego introdukują dla celów gospodarczych - mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt kopytnych z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.