"Szczęśliwy dzień". Prezes wrocławskiego MPK w teledysku [ZOBACZCIE I POSŁUCHAJCIE]

Jak Wam się podoba? Czekamy na komentarze.

Marcus Arent

Polski zespół rockowy, założony w 1993 roku w Wołowie, który brzmieniem i stylistyką muzyczną nawiązuje do najlepszych czasów dla rodzimej muzyki gitarowej. Charyzmatyczny Frontman, melodyjne gitary i polskie teksty, traktujące o tym, co w życiu najważniejsze, to ich znaki rozpoznawcze, a twardo stąpająca po pięciolinii sekcja rytmiczna dynamicznie dopełnia niepowtarzalne brzmienie zespołu. (...) Dziesiątki zagranych koncertów, przeboje m.in. "Mój rodzinny dom", "Dla Ciebie", "Księżycowa noc", "Teraz wiem" czy "Modliszka" oraz wielokrotne sukcesy na konkursach muzycznych tylko niewielka część artystycznego dorobku grupy. Każdy występ to magiczna, pełna radości, energii i wzruszeń muzyczna podróż, w rytm płynących prosto z serca dźwięków i słów.

/opis z oficjalnego profilu grupy Marcus Arent