Szczepionka na grypę. Jej zakup we Wrocławiu graniczy z cudem... (ADRESY, DOSTAWY)

- W ubiegłych latach to my namawialiśmy pacjentów na szczepienie, a preparatów było tyle, że jeszcze zostawało i trzeba było je niszczyć – mówi Agata Sławin, lekarz rodzinny z podwrocławskiego Kiełczowa. - W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, zamówiliśmy większe ilości szczepionek. Już widać że zainteresowanie jest zacznie większe. Szczególnie, że pojawiają się doniesienia, choć nie są one naukowo potwierdzone, że szczepionki przeciwko grypie mogą wspierać organizm w walce z chorobą wywoływaną przez koronawirusa - dodaje. Doktor Sławin mówi, ze hurtownie medyczne już informują przychodnie, że szczepionek na pewno nie przyjdzie tyle, ile zamówiono.