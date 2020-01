Przeczytajcie szczegóły tego zdarzenia, które rozegrało się na ulicach Wrocławia

- Szybko podjęte przez funkcjonariuszy działania, skutkowały zatrzymaniem osoby nietrzeźwej, podejrzewanej o spowodowanie tego zdarzenia. Okazał się nim 53-letni mieszkaniec Wrocławia. Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy wykazało, że mężczyzna ma ponad 1.8 promila alkoholu w organizmie - mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu.

Pijany kierowca osobowego nissana stracił panowanie nad samochodem i staranował 3 inne auta prawidłowo zaparkowane wzdłuż ulicy. Po badaniu alkomatem okazało się, że 53-latek miał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.Do zdarzenia doszło na jednej z bocznych uliczek w okolicy ul. Borowskiej. Wrocławianin, który prowadził auto pod wpływem alkoholu, staranował trzy prawidłowo zaparkowane samochody.Mężczyzna trafił do aresztu. Podczas przesłuchania tłumaczył, że do kolizji doszło z powodu awarii jego samochodu.Poszkodowani właściciele pozostałych aut oszacowali swoje straty na co najmniej kilka tysięcy złotych. 53-latek trafi teraz przed sąd. Odpowie m.in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym i spowodowanie kolizji, która skutkowała uszkodzeniem trzech samochodów. Grozi mu do 5 lat więzienia.