Synoptycy ostrzegają. We Wrocławiu możliwe dziś burze z gradem!

Synoptycy IMGW-PIB Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydali ostrzeżenie meteorolgiczne.

Treść ostrzeżenia:

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 5 mm do 10 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie obowiązuje dziś do godz. 22.

Burze, którym lokalnie towarzyszą ulewne deszcze oraz opady gradu, pojawiły się na zachodzie regionu ok. godz. 14. Burzowe chmury przesuwają się na wschód i południowy wschód.