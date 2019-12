Sylwester w górach tylko w Czarnym Potoku. Narty lub snowboard? Koniecznie do Jaworzyny Krynickiej

Lada moment na Jaworzynie Krynickiej zapanują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Na szczycie znajdują się trasy zjazdowe o długości przekraczającej 8 kilometrów. Wjeżdżamy na nie najdłuższą i najnowocześniejszą koleją gondolową w Polsce, a także wyciągiem krzesełkowym lub orczykowym. Ze szczytu Jaworzyny Krynickiej rozpościera się wspaniały widok na Tatry, które w linii prostej oddalone są o około 80 km. A po nartach koniecznie należy udać się do resortu hotelowego Czarny Potok – po chwilę wytchnienia, relaksu oraz szampańskiej zabawy do samego rana…

To już tradycja, gdyż w hotelu Czarny Potok obędzie się najbardziej muzyczny Sylwester w polskich górach. W tym roku do tańca zagra góralska Kapela Baciary a Duet We Dwoje sprawi, że goście przeniosą się na największe dyskoteki świata. Wspaniałą zabawę umilą dodatkowo smaczne dania kuchni polskiej, wędliny z własnej wędzarni, a każde danie ciepłe serwowane będzie z innej kuchni świata: amerykańskiej, azjatyckiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej… będzie pokaz sztucznych ogni i czas popłynie wartko… W Nowy Rok goście usłyszą jeszcze koncert znakomitego wokalisty Sławka Uniatowskiego.

Po szampańskiej zabawie sylwestrowej zapraszamy do skorzystania z dobroczynnego działania wody w naszym basenie rekreacyjnym, wannie solankowej lub jacuzzi. Odprężenie i ulgę zmęczonym mięśniom przyniosą chwile spędzone w Łaźniach Beskidzkich (sauna sucha, górska ziołowa i parowo-błotna), Łaźniach Zdrojowych (sauna sucha i łaźnia parowa aromatyczna) lub w jednym z 13 gabinetów zabiegowych Górskiego SPA, gdzie do wyboru jest kilkadziesiąt zabiegów i masaży, od leczniczych i relaksacyjnych po orientalne, jak indyjski rytuał z Bengalor albo z Wysp Polinezyjskich, zwany „remedium starożytnych” a także kąpiele w algach, soli morskiej i borowinie.

Zabierz swoją rodzinę na Święta i ferie zimowe

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych w Hotelu**Czarny Potok **obiadokolacje podawane są z alkoholem gratis. Nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego, który podczas świąt wystąpi ze swoim recitalem.

Nie przejmuj się swoimi dziećmi. Zajmą się nimi nasze animatorki, które zaproponują wiele różnych zabaw. Twoje dzieci będą robić ozdoby choinkowe, malowały bombki, ubierały choinki i ustawiały szopki a w wieczór wigilijny, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, odwiedzi je Święty Mikołaj z prezentami. Szef kuchni zaserwuje gościom tradycyjne potrawy pachnące grzybami z beskidzkich lasów, karpia z pobliskich stawów, ręcznie lepione pierogi i wypiekane na miejscu domowe ciasta.

Ferie w Czarnym Potoku nie mogą się nie udać

W ramach zajęćAkademii Zimowej animatorki organizują bitwę na śnieżki i lepienie bałwana oraz spacer śladami leśnych zwierząt. Dzieci dokarmiają ptaki i szukają zimowego skrzata. W pobliżu hotelu jest lodowisko i przedszkole narciarskie. Jeśli akurat nie ma śniegu, można obrać kurs na całoroczną sankostradę w Parku Sportowym lub na „Rajskie Zjeżdżalnie”, gdzie wyszaleją się nie tylko dzieci.

Dla narciarzy obsługa organizuje transport Ski Busem do odległej o 900 m stacji narciarskiej, a po nartach znakomitą zabawę Apres Ski w Chacie Góralskiej przy dźwiękach góralskiej muzyki na żywo.

W hotelu jest darmowa nowoczesna kręgielnia z czterema torami bowlingowymi, studio cardio, stół do ping-ponga, piłkarzyki, Kids Club z całodziennymi animacjami i profesjonalny Gaming Room z VR.

Takie ferie z pewnością zapadną w pamięci na długo…