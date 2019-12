Oto duży wybór życzeń na rok 2020. Korzystajcie!

Wiem, wiem, wiem - to dla Was szok, że znowu mamy Nowy Rok!

Niech będzie radosny, niech się zacznie mile, i niech Wam przyniesie same, szczęśliwe chwile.

Niech moje życzenia, spełnią się co do joty. Niech ominą Was troski i kłopoty.

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku,

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody,

Byś czuł się silny i wiecznie młody.

Trzy, dwa, jeden... 2020!

Fantastycznego sylwestra

I rewelacyjnego Nowego Roku życzy...

Niech Nowy Rok przyniesie Ci radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

Już Nowy Rok tuz-tuz,

Nowe plany, marzenia,

Radości, smutki, nowe miłości, rozstania,

Nowe powody picia za sukcesy,

Porażki i za cale życie,

Które nam dano, za to żeby się nam udało.

Serdeczne życzenia, aby każdy następny rok przynosił Ci wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.

Życzę ci wszystkiego najlepszego żeby w tym pięknym dniu spełniły się Twoje marzenia i pragnienia, a nowy rok przywitaj z uśmiechem na twarzy zostawiając wszystkie złe chwile za sobą.





Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Forsy góry i miłości,

Mnóstwa uniesień po zmroku,

Życzę Tobie w Nowym Roku!

Z ostatnią kartką kalendarza zerwij wszystkie złe nastroje, zapomnij o wszystkich nieudanych dniach,

przekreśl niewarte w pamięci chwile

i wejdź w Nowy Rok jak w nowej sukni

wchodzi się na najwspanialszy bal świata.

Płoną sztuczne ognie, płynie muzyka.

Idzie Nowy Rok, stary już umyka .

Więc wznieśmy puchary, tańczmy do rana,

Niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana.

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile, chcę złożyć najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni.

Już po świętach,

stary rok się kończy

jego blask już mija

Nowy 2017 do brzegu dobija...

Samej serdeczności

i samej miłości

uśmiechu na twarzy

i to o czym marzysz...

Niech przez każdy dzień Nowego Roku towarzyszy Ci szczęście, a każda godzina mija w spokoju i harmonii.

Przyjemności w dotyku,

Słodkości w przełyku,

Szelestu w kieszeni,

I słońca promieni,

Oraz by Rok cały

Po prostu był wspaniały !



Dana dana dana

zabawa udana

potańcujmy do rana

aż spuchną kolana…

Do siego roku

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

forsy góry i miłości,

mnóstwa uniesień po zmroku,

życzę Tobie w Nowym Roku

Nowy Rok nadchodzi, po różnych ścieżkach błądzi,

lecz my przed północą pójdziemy po niego.

Chcemy by do nas wrócił, bo będzie źle dla niego.

I wszyscy do niego:

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!



Aby każdy dzień Nowego Roku upływał Ci w szampańskim nastroju i by na Twej drodze nigdy nie pojawiły się przeszkody nie do pokonania.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

ogromu uczuć i radości,

dużo seksu, mało dzieci

i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzy...

Przetańczenia aż do rana,

Setki korków od szampana,

Kupy śmiechu, zero kaca –

No, bo wkrótce czeka praca!

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.

Zbliżający się Nowy Rok

niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,

życzliwość i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile,

chcę złożyć najlepsze życzenia pogodnych,

zdrowych i radosnych dni

i szczęśliwego Nowego Roku.

