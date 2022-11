Sylwester 2022/23 w Polsce. Gdzie przywitać Nowy Rok? Nietuzinkowe miejsca na sylwestra, atrakcje w miastach, propozycje dla par

Sylwester 2022/23: nie tylko Zakopane

Ile kosztują nietypowe imprezy sylwestrowe w Polsce? Jakie atrakcje oferują noworoczne pakiety wypoczynkowe w górach lub nad morzem? Zapraszamy do naszego przewodnika: Sylwester 2022/23 w Polsce. Gdzie warto powitać Nowy Rok?

W Polsce nie brakuje ciekawych miejsc na spędzenie sylwestra. Hotelarze stają na głowie, by stworzyć atrakcyjne oferty dla gości na magiczną noc, podczas której pożegnamy rok 2022 i powitamy 2023.

Jarmark bożonarodzeniowy to jedna z ulubionych atrakcji Polaków w okresie świąteczno-noworocznym. W 2022 r. jarmarki działać będą w wielu polskich miastach. Kiedy zostaną otwarte, jakie atrakcje…

Sylwester 125 m pod ziemią

Wyjątkowo oryginalny bal sylwestrowy organizowany jest w kopalni soli Wieliczka, gdzie Nowy Rok można przywitać w Komorze Warszawa, położonej na głębokości 125 m. Tańczy się tu do muzyki granej na żywo. Jedyną wadą tej niezwykłej imprezy jest brak pokazu fajerwerków o północy.

„Ryno de Janeiro”, czyli sylwester na zamku w Rynie

Jeśli macie dość dużych i małych miast, możecie spędzić sylwestra na zamku w Rynie. Impreza „Ryno de Janeiro” to bal w niezwykłej scenerii odrestaurowanego zamku, przy rytmach latynoskich i z kolorowymi drinkami. Na dzieci czekają gry terenowe, a na dorosłych biesiady w różnych formach i gry towarzyskie.

Semu, CC BY 3.0

Dla aktywnych: sylwester na stoku

Sylwester w górach nie musi oznaczać tylko typowych tanecznych imprez pod dachem. W górskich kurortach nie brakuje np. ofert relaksu w SPA i wodach termalnych. To jednak aktywny wypoczynek jest tym, co przyciąga w góry tysiące miłośników nart, snowboardu i sanek. W noc sylwestrową wiele ośrodków narciarskich oferuje specjalne karnety, umożliwiające wzięcie udziału w zawodach i zabawach na stoku. Dzięki nim można przywitać Nowy Rok, śmigając na nartach. Karnety na noc sylwestrową kosztują od ok. 80 zł wzwyż.