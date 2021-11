Sylwester 2021. Czy będzie w tym roku impreza na Rynku we Wrocławiu? Jest decyzja!

- Liczyliśmy na to, że w tym roku uda nam się wrócić z imprezą sylwestrową na rynek, niestety sytuacja pandemiczna na to nie pozwala. Zapadła więc decyzja, że w tym roku w żadnej formie sylwestra nie będziemy organizować. Zachęcamy wręcz mieszkańców, by świętowali powitanie nowego roku w swoich domach - powiedział nam Tomasz Myszko-Wolski z wrocławskiego magistratu. - Nie wiemy jakich obostrzeń ze strony rządu możemy spodziewać się ze strony rządu za półtora miesiąca. Dziś finansowanie wydarzenia, które mogłoby się nie wydarzyć byłoby niegospodarne.