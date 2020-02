Swingrowers - gwiazda electro-swingu z Włoch zagra na Walentynki! KONKURS

Klub Stary Klasztor zaprasza na tradycyjny już Walentynkowy Wieczór!

Swingrowers to znakomity, czteroosobowy zespół z Palermo na Sycylii. Grają muzykę od jazzu po hip-hop i elektronikę. Od czasu debiutu ich muzyka stale ewoluuje w unikalnym pop-stylu inspirowanym stylem vintage. Zespół jest znany z lekkiego stylu, który łączy świeżość muzyki tanecznej z mocnym wpływem lat 20. i 30. Ich trzy albumy mają ponad 20 milionów wyświetleń na YouTube wraz z ciągiem chwytliwych singli. Swingrowers współpracują z Freshly Squeezed - niezależną wytwórnią muzyczną z Brighton z Wielkiej Brytanii. Band zagrał tournee po Ameryce Północnej, Kanadzie, Azji, Europie i Japonii z takimi zespołami jak Caravan Palace i Parov Stelar.

Swingrowers kontynuuje podróż dookoła świata wraz ze swoim trzecim albumem studyjnym „Outsidein".

Skład zespołu:

Loredana Grimaudo - wokal, autorka tekstów,

Roberto Costa alias Pisk - dj, producent,

Alessio Costagliola - gitara,

Ciro Pusateri - saksofon.

DOOKOŁA ŚWIATA

Od czasu powstania projektu występowali w wielu klubach, na festiwalach i imprezach na całym świecie. Najważniejsze z nich to:

Wielka Brytania: Koko, The Grand, La Scala, Electric Brixton, Village Underground, Hootananny, Brixton

Jamm, Archspace London, Secret Garden Party, Bestival, Boomtown, Latitude, Lovebox Jazz

Festiwal, Wilderness, Larmertree, White Mink, Electro Swing Club.

Francja: Electro Swing Cabaret a Lyon e Touluse, La machine du Mulin Rouge, La Java (Paryż).

Włochy: Alcatraz (Mediolan), Flog (Florencja), JazzMi, Base Milano, Swing Circus (Turyn, Genua,

Bolonia), Seven Days (Genova), Sherwood Festival (Padova,) Palermo Pride.

Rosja: Teatr Estrada, The Red Club (Mosca).

Japonia: Blue Note Tokyo

Indie: Sula Festival

USA / Kanada: Tour Coast to Coast w najważniejszych miastach.