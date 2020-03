Święto Kobiet we Wrocławiu. Już w ten weekend. Zobaczcie atrakcje!

W najbliższą sobotę od godziny 12.00 na wszystkie panie w centrum handlowym czekają przede wszystkim atrakcyjne konkursy z nagrodami od najemców. Będzie można wygrać m.in. zestawy do makijażu od MAC, bilety do kina Helios, zaproszenie do Centrum Medycznego Magnolia Park i karty podarunkowe od Magnolia Park o łącznej wartości 500 zł. Upominki przygotują także salony Sephora, Ecco, The Body Shop, Słoń Torbalski, Vanilla Body Shop, Gatta, Guess, oraz Broadway Fryzjerzy, Monnari i Duka.

Wszystkie panie odwiedzające Magnolia Park będą mogły również skorzystać z darmowych warsztatów modowych i urodowych. Vanilla Body Shop zorganizuje spotkanie z brafiterkami, makijażystki MAC pokażą, jak wykonać idealny make-up, a ekspertki z The Body Shop doradzą, jak właściwie pielęgnować skórę.

Punktem kulminacyjnym Dnia Pięknych Kobiet będzie finał metamorfoz z Magnolia Park. Weźmie w nim udział pięć finalistek, które przejdą przemianę ze stylistką, wizażystką i fryzjerem, a także zaprezentują widowni dwie stylizacje – dzienną i koktajlową. Zwyciężczynię wyłoni publiczność. Finalistka, która otrzyma najwięcej głosów, zdobędzie nagrodę główną, czyli kartę podarunkową na zakupy do Magnolia Park o wartości 2000 zł, a cztery pozostałe finalistki - o wartości 500 zł każda. Do wygrania są także weekendowe pobyty w czterogwiazdkowym hotelu SPA w Świeradowie Zdroju, do tego zestawy kosmetyków, TK Maxx, biżuteria Yes i zaproszenia do kina.