Święta i wolne dni w 2022 roku. Jak zaplanować długie weekendy w tym roku?

W tym roku nie zabraknie okazji do zrobienia sobie długiego weekendu.

W czwartek, 6 stycznia, przypada Święto Trzech Króli. To ustawowo dzień wolny od pracy, więc aby przedłużyć sobie następujący po nim weekend wystarczy wziąć urlop w piątek. Tak robi wiele urzędów, w których odbierane jest wolne za 1 stycznia.

Dni wolne w 2022 roku

Pierwszy dłuższy weekend (nie licząc tego styczniowego) będziemy mieli rzecz jasna przy okazji Świąt Wielkanocnych. Poniedziałek Wielkanocny wypada 18 kwietnia.

Okazją do przedłużenia wolnego będzie też standardowo majówka. 1 maja wypada w tym roku w niedzielę, jeśli weźmiemy więc wolne w poniedziałek, to przedłużymy weekend do wtorku.

Boże Ciało wypada w tym roku 14 czerwca, do przedłużenia weekendu wystarczy więc wolne w piątek - 15 czerwca.

Dłuższe wolne szykuje się też z okazji Święta Wniebowzięcia NMP, które przypada 15 sierpnia. A w tym roku to poniedziałek.