Święta 2022 pod piramidami. Już wiadomo, gdzie Polacy planują spędzić przerwę świąteczno-noworoczną. Ma być ciepło, tanio i wygodnie

Święta pod palmami? Owszem, ale wylot z najbliższego lotniska i all inclusive

Święta 2022 pod znakiem egzotycznego all inclusive

Specjaliści z portalu Wakacje.pl, popularnej wyszukiwarki ofert wypoczynkowych i wycieczek all inclusive, przeanalizowali statystyki sprzedaży wyjazdów zagranicznych w terminach od 18 grudnia 2022 do 18 stycznia 2023, by przekonać się, jak i gdzie Polacy zamierzają spędzić święta 2022 i sylwestra 2022/23. Wyniki analizy są bardzo interesujące.

Okazuje się, że mimo drożyzny polscy turyści wcale nie zamierzają siedzieć w domach na przełomie grudnia i stycznia. Nie tylko tłumnie rezerwują pobyty w polskich hotelach i pensjonatach, ale też chętnie rezerwują wycieczki do egzotycznych krajów, by powitać Nowy Rok pod palmami, na plażach nad ciepłymi morzami.

Wiele osób traktuje przerwę między Bożym Narodzeniem a sylwestrem, kiedy dzieci mają wolne od szkoły, a w firmach trwa sezon urlopy, jako idealny czas na coś w rodzaju krótkich „pierwszych ferii zimowych”. To boom na wycieczki all inclusive do ciepłych krajów.

Spora część polskich turystów chętnie ucieka z kraju w jakieś ciepłe miejsce, na Święta albo tuż po Świętach. Chodzi o naładowanie baterii i nagrzanie się w słońcu przed powrotem do polskiej zimy. Na zdjęciu: zimowy spacer po plaży w Międzyzdrojach. Andrzej Szkocki/Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

