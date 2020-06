Świerszcze w czekoladzie i pieczywo z insektów. W Kauflandzie kupimy żywność z owadów!

Insekty od dawna są stałym elementem pożywienia Azjatów, ale w Polsce wywołują grymas obrzydzenia. Tymczasem warto się do nich przekonać. I nie chodzi wyłącznie o przeludnienie, problem głodu i szukanie alternatywnych źródeł pożywienia. Insekty są najlepszym, zarówno dla środowiska naturalnego jak i człowieka, źródłem pożywienia. Ich hodowla owadów jest prosta, szybka i tania (w porównaniu np. z produkcją mięsa), a one same są dla nas źródłem doskonale przyswajalnego białka.

Półprodukty (np. mąka z owadów), przekąski (grillowane świerszcze, robaki mączne), słodycze (świerszcze w czekoladzie, batony z białka owadów) czy pieczywo z insektów można kupić w 4 wrocławskich sklepach sieci Kaufland przy ul. Legnickiej, Długosza, Bardzkiej i Sieradzkiej. Produkty spożywcze z insektów znajdziemy pod trzeba markami: Griidy, Wholi i Imago.

Griidy to sieć fińskich hodowców świerszczy stworzona w 2015 roku. Założyciele Giidy mają szlachetną misję i wizję - chcą pokazać całemu światu, że świerszcze są pyszne i zdrowe, oraz że mogą być elementem zrównoważonej diety! I faktycznie - świerszcze są kompletnym źródłem białka, czyli zawierają w sobie wszystkie aminokwasy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów, a dodatkowo (na deser!) w ich „składzie” znajdziemy kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, witaminę B12 i wapń - czytamy na stronie kaufland.pl. - Dostępne w Kauflandzie chrupiące pieczywo Wholi stworzone zostało z mieszanki nasion owsa, mączki ze świerszczy i soli morskiej. Jest cenione nie tylko jako źródło białka i błonnika pokarmowego, ale również za delikatny, orzechowy smak. A Imago to marka oferująca różnorodne produkty z owadów – naturalne batoniki ze świerszczy, chrupiące przekąski oraz dostępne w naszej ofercie mieszanki z mączką z owadów, w sam raz do przygotowania falafeli.

Jedliście już świerszcze? Jesteście ciekawi, jak smakują? Spróbujecie? Czekamy na komentarze!