Świat pod Kyczerą rusza już 26 czerwca. Będzie się działo!

Bardzo zależało nam na organizacji festiwalu w tym trudnym czasie, bo jest on dla nas platformą komunikacji ze światem, zarówno tym leżącym po sąsiedzku, jak i tym odległym. Chcemy dać ludziom trochę radości i poczucia normalności, powiedzieć: przyszliśmy do was, jak co roku. Chcemy też, by z festiwalem dotrzeć do miejsc szczególnie narażonych na skutki izolacji, czyli placówek społeczno-opiekuńczych. Zastanawiamy się jeszcze, jak to bezpiecznie zrobić – mówi Jerzy Starzyński, twórca festiwalu.