Superszybki internet na Dolnym Śląsku. 20 tys. domów otrzyma prędkość do 1000 Mb/s

Dostęp do internetu z prędkością od 100 Mb/s do 1000 Mb/s otrzymały gospodarstwa domowe leżące na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo. W ramach projektu dostępu do superszybkiej sieci powstało 852 km światłowodów i 37 węzłów dostępowych. Jest to jedyny w Polsce tego typu projekt telekomunikacyjny realizowany przez spółkę z branży energetycznej.

- Dzięki naszej inwestycji z internetowej mapy polski zniknęła kolejna „biała plama”. 22 gminy z województwa dolnośląskiego zostały uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę światłowodową i zwiększają swoją szansę rozwoju gospodarczego. Dzięki budowie infrastruktury światłowodowej, tereny te staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów, co ma szansę przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w zasięgu sieci znalazło się 196 miejscowości w 22 gminach Dolnego Śląska: