Sukces wrocławskiego Teatru Pieśni Kozła. Przeczytaj szczegóły

Teatr Pieśń Kozła, w ramach Shakespeare Festival, wystąpił na Zamku Kronborg w Helsingor w Danii, gdzie Szekspir oryginalnie umieścił akcję swojej najbardziej znanej sztuki. Wrocławski teatr spotkał się tam z ogromnym zainteresowaniem.

Tym większym, że niedawno wystąpił również w The Globe, czyli na najbardziej prestiżowej szekspirowskiej scenie na świecie. Grupy zewnętrzne prezentują się tam niezwykle rzadko. Teatr Pieśń Kozła wystąpił w Londynie na początku lipca ze swoim flagowym przedstawieniem „Pieśni Leara”.

– The Globe ma swoją specyfikę, do której należy dyskusja z widownią po przedstawieniu. Nasz spektakl został przyjęty bardzo żywo i, nie boję się użyć tego słowa, entuzjastycznie. To dla nas tym ważniejsze, że w The Globe zasiada publiczność, dla której tradycja szekspirowska jest naturalnym kodem kulturowym. Tym razem „Pieśni Leara” niosły jeszcze dodatkowy ładunek emocji. Tragiczne wizje upadającego królestwa wpisują się w obecny klimat w Wielkiej Brytanii – opowiada Grzegorz Bral, twórca i dyrektor Teatru Pieśń Kozła.