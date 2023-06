Sudecka 100 już za kilkanaście dni. Trwają zapisy do biegu w Boguszowie-Gorcach!

Na trasę prowadzącą po okolicznych górach wyruszą setki wielbicieli mocnych wrażeń. Jak co roku zjadą tu z całego kraju i z zagranicy. Już teraz, 3 czerwca, drogą internetową zgłoszonych było 455 osób, z tego 341 dokonały opłaty startowej (zapisy przez (datasport.pl). Wszystko zatem wskazuje na to, że uczestników tego ekstremalnego biegu będzie więcej niż przed rokiem, kiedy to na starcie stanęło 332 maratończyków.

Startujący w Sudeckiej Setce mają do wyboru dwa dystanse: ultramaraton o długości 100 km lub Nocny Maraton Górski z trasą 42 km.

Trasa Sudeckiej 100 przebiega przez Masyw i szczyt Chełmca, Mniszek, Masyw i szczyt Trójgarbu do dzielnicy Gorce na stadion przy ul. Olimpijskiej (gdzie bieg kończy dystans Maratonu). Dalsza trasa Sudeckiej 100 prowadzi przez górę Boracza do wsi Czarny Bór i Grzędy w kierunku masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Tam kolejno przez szczyty: Dzikowiec, Lesistą Wielką, Wysoką do SKRÓTU 79 km we wsi Grzędy Górne, gdzie zawodnicy mogą zakończyć bieg, jeśli uznają, że trasa jest zbyt wymagająca lub przekroczyli limit czasu (79 km w 14 godz.). Dystans 100 km biegnie dalej przez zalew w Grzędach, Czarny Bór i Boraczę do mety na stadionie przy ul. Olimpijskiej.

Właśnie na tym stadionie w Boguszowie-Gorcach o godzinie 14.30 rozpoczną się ceremonie dekorowania najlepszych.