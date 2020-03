Studenci uczniom. Świetna inicjatywa na czas epidemii [DARMOWA POMOC Z NAUCE]

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Jesteśmy w trakcie prawdziwej próby, na którą pandemia koronawirusa wystawiła polski system edukacji. Na gwałt wprowadzany e-learning nie ma jak nadążyć za wyzwaniami, z jakimi na co dzień uczniowie borykają się w szkołach. Bo jak tu z dnia na dzień o rozbiorach uczyć się nie na szkolnej mapie, a z kamerką na Skypie? Jak skupić na logarytmach, kiedy brat obok chce zagrać na kompie? Jak przyswajać Herberta, gdy mama woła na herbatkę? Jesteśmy studentami, którzy jeszcze niedawno sami uczyli się w szkołach, pochłaniali te same porcje podstawy programowej. Jesteśmy świadomi sytuacji wokół nas i chcemy uczniom, którzy potrzebują pomocy nawet w najprostszych zadaniach, pomóc całym sercem. Nieważne, czy to powtórka do matury, testu ósmoklasisty, czy (w końcu!) wzięcie się za odkładany na półkę okres w historii bądź przyswajanie tabliczki mnożenia. Wyciągamy do was ręce, jako dawni uczniowie do uczniów, oferując koleżeńską, bezpłatną oczywiście, internetową pomoc w nauce. Korki na Skypie, sprawdzenie rozprawki na WOS czy pomoc z trudnym działem z majzy, pomożemy! Nie jesteśmy profesjonalnymi nauczycielami, ale to nauczycielom zawdzięczamy miejsce, w którym się znajdujemy. Teraz czujemy, jak możemy ich wspomóc, poniekąd odciążając w tak niestandardowych chwilach. (...) #ZostańWDomu i napisz do nas, a my na tyle, na ile możemy, wesprzemy cię w nauce!