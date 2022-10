Stronie Śląskie: co warto zobaczyć i czego spróbować? Czarna Góra, zabytki, jaskinie, tajemnicze rzeźby. Noclegi i restauracje w okolicy

Stronie Śląskie leży wśród rzecznych dolin i górskich pasm, ale cudowne widoki to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Co warto zobaczyć i zwiedzić w Stroniu Śląskim, jakie są najciekawsze atrakcje turystyczne, szlaki piesze, trasy rowerowe i pomysły na przygody w gminie Stronie Śląskie i okolicach Czarnej Góry? Przygotowaliśmy dla Was praktyczny przewodnik po regionie.

Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0