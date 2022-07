Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu zostanie bez kontrolerów?

Nowe dwa, elektryczne nissany, ze specjalnym systemem skanującym rejestracje samochodów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania, będą się poruszać już od 1 sierpnia.

- Od 1 sierpnia rozpocznie się proces testów by skalibrować optykę na pojazdach, trwać będzie to 3 miesiące, a po tych 3 miesiącach zaczną się regularne kontrole. Pojazdy do skanowania będą oznaczone i wyposażone dodatkowe światła. - zapowiada Tomasz Staruchowicz, prezes ZDIUM.