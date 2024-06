Strefa Kibica na Tarczyński Arena - piknik otwarcia już 16 czerwca

Otwarcie Strefy Kibica na Tarczyński Arena w piątek

Piknik otwarcia strefy kibica

Na niedzielę 16 czerwca zaplanowano Piknik otwarcia. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, niezależnie od wieku, a nawet od zainteresowań. Dla dzieci przygotowano animacje, dmuchańce, zjeżdżalnie, tory przeszkód. Będą również miały możliwość pomalowania buź. Starsi z pewnością będą chcieli spróbować swoich sił na mechanicznym byku. Będzie również możliwość rywalizacji w piłkarzyki oraz zmierzenia się z bramkami celnościowymi.

A to nie koniec atrakcji! Na kibiców będą czekać również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami - biletami do Muzeum Śląska, czy możliwością zwiedzenia Browaru Stu Mostów.

W trakcie pikniku będą transmitowane na dużym ekranie mecze, zabawę uatrakcyjni również DJ. Do wspólnej zabawy będzie zachęcał wszystkich konferansjer. Na głodnych będą czekały food trucki.

Atrakcje przewidziano od godziny 11 do 18.