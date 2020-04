Streetbus zostaje na dłużej. Będzie jeździł po Wrocławiu do 31 maja

Bez wahania podpisaliśmy z UMW umowę przedłużającą projekt minimum do 31 maja. Dziękuję Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi, który od roku daje nam przykład że można łączyć wrażliwość na potrzeby innych ze stanowczością w prowadzeniu spraw miasta. Dziękuję Sebastianowi Wolszczakowi i Michałowi Miliczkiewiczowi, którzy ten projekt wykreowali i prowadzili oraz wszystkim pracownikom MPK, którzy go na co dzień realizują. W tym trudnym okresie ciepłe posiłki dla osób w trudnej sytuacji życiowej i doświadczającym bezdomności są potrzebne bardziej niż zwykle. Cieszę się, że MPK może być częścią tak szlachetnej akcji - mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder.