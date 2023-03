Straż graniczna rekrutuje do służby. Tu można dobrze zarobić i mieć stabilną pracę Anna Ickiewicz

Na chętnych do służby w NoOSG czekają wolne miejsca we wszystkich placówkach oddziału. Aby wstąpić w szeregi pograniczników, wystarczy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie. Wiek kandydata nie gra roli, a brak doświadczenia zawodowego nie jest przeszkodą. W ośrodkach szkolenia kandydat na funkcjonariusza zostanie kompleksowo przeszkolony do pełnienia dalszej służby.