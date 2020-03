Straszny wypadek na Dolnym Śląsku! Młody mężczyzna zginął na miejscu, drugi walczy o życie [FILM]

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 28 marca ok. godz. 18 na drodze krajowej 33, na odcinku między Domaszkowem a skrętem na Wilkanów. Samochód osobowy saab zjechał z jezdni, uderzył najpierw w jedno drzewo, odbił się od niego i uderzył w kolejne. Siła uderzenia była tak duża, że auto niemal doszczętnie roztrzaskało się na przeszkodach. Niestety, 22-letni kierowca samochodu, mimo reanimacji, zginął na miejscu. Będący w podobnym wieku pasażer w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Oprócz funkcjonariuszy i pogotowia, w interwencji brały udział cztery zastępy straży pożarnej z Bystrzycy Kłodzkiej, Domaszkowa i Wilkanowa.