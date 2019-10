Stracił prawo jazdy na trzy miesiące, bo pędził 137 km/h w terenie zabudowanym

W Miliczu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę kierującego samochodem osobowym. Okazało się, że 29 -latek w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 50 km/h, poruszał się autem osiągając 137 km/h.

W związku z tym policjanci ukarali kierowcę grzywną w drodze mandatu karnego oraz nałożyli na niego 10 pkt karnych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Dokument zostanie przesłany do starosty powiatowego w Miliczu celem wydania decyzji o jego zatrzymaniu na okres trzech miesięcy.

Przypominamy, że jeżeli w takim przypadku kierowca zdecyduje się na jazdę mimo 3 -miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, okres ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli mimo to kierowca będzie nadal prowadzić auto, zostaną mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ich odzyskanie w tym przypadku wiązać się będzie z koniecznością ponownego zdania egzaminu i spełnienia warunków osoby po raz pierwszy ubiegającej się o prawo jazdy - informuje policja.