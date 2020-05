Strach padł na właścicieli psów na wrocławskim Grabiszynie. Jeden pies zagryziony, drugi ranny...

Ostatecznie Emilia została „tylko” poturbowana. I z potężną traumą. A właściciel pas, jak gdyby nigdy nic odszedł z miejsca zdarzenia.

Pani Sara sprawę zgłosiła na policję, a także opisała w internecie. Z prośbą o pomoc w namierzeniu właściciela zwierzaka. - Chodzi mi głównie o to, żeby nie stała się krzywda już żadnym dziecku, ani psu. Z relacji osób, z którymi rozmawiałam, ten amstaff widywany jest również w parku Grabiszyńskim gdzie szczeka na ludzi i inne psy - dodaje kobieta.

Szybko okazało się, że ponad dwa tygodnie wcześniej, dokładnie w Lany Poniedziałek, doszło do niemal identycznego zdarzenia.

Dotarliśmy do nagrania z monitoringu z 13 kwietnia. Widzimy na nim przywiązanego do słupka psa w typie amstaffa. Oczywiście bez kagańca. Najpierw pod Żabkę podjeżdża samochód, obszczekany przez psa kierowca omija go szerokim łukiem. Później zjawia się mężczyzna z buldogiem francuskim. Amstaff z daleka widząc innego psa kładzie się, jakby chciał się przyczaić. Gdy zbliża się niczego nieświadomy właściciel z buldogiem amstaff atakuje.