Stopy procentowe poszły dziś w górę. Tak zmieni się Twój kredyt - szczegółowe wyliczenia Mateusz Różański

Wyliczenia na podstawie kalkulatora zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego UOKIK. Są to wyliczenia szacunkowe, olbrzymie znaczenie ma nie tylko wysokość kredytu, ale i czas pozostały do jego spłaty. Pod ostatnim slajdem link do kalkulatora, gdzie będzie mogli wprowadzić wartości dla własnego kredytu. Do kolejnego slajdu przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora. Adam Jankowski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Dziesiątki tysięcy wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska od przeszło pół roku obserwuje posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. 5 maja odbyło się kolejne, na którym RPP podniosła stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Jest to jest już 8 z rzędu podwyżka stóp procentowych. To kolejny sądny dzień dla kredytobiorców. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak zmieni się rata Twojego kredytu. Wyliczenia na podstawie kalkulatora zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego UOKIK. Są to wyliczenia szacunkowe, olbrzymie znaczenie ma nie tylko wysokość kredytu, ale i czas pozostały do jego spłaty. Pod ostatnim slajdem link do kalkulatora, gdzie będzie mogli wprowadzić wartości dla własnego kredytu.