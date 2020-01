Stok narciarski na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu gotowy. Wiemy, kiedy otwarcie!

Sztuczny stok narciarski w hali przy ulicy Krzemienieckiej ma wymiary 12 na 6 metrów. W ośrodku znajdują się dwa takie stoki. Jednocześnie będą mogły z niego korzystać trzy osoby dorosłe lub czwórka dzieci. Wszystkie ustawienia - nachylenie stoku, a co za tym idzie, szybkość poruszania się na nartach, będzie można indywidualnie dopasować do jeżdżących. Z tego rozwiązania powinni być zadowoleni zarówno początkujący, jak i ci, którzy z jazdą na nartach nie mają już problemów, ale chcieliby poprawić pewne elementy, a na prawdziwym stoku nie zawsze jest taka możliwość.

Sesje trwają przez godzinę, z czego samej jazdy jest 30 minut, a kolejne 30 to odpoczynek, w cyklach 3 razy po 10 minut. To i tak znacznie większe obciążenie niż na większości prawdziwych górskich stoków, gdzie zjeżdżamy maksymalnie przez kilka minut, a później odpoczywamy, czekając w kolejce do wyciągu i jadąc na górę.