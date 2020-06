Stare buty, rury, a nawet drzwi od auta! Mieszkańcy Swojczyc sprzątali park Czarna Woda [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Swojczyc zaopatrzeni w worki i rękawice ruszyli do parku Czarna Woda. W półtorej godziny zebrali 500 kg odpadów! "Udało mam się oczyścić pobieżnie zaledwie parę procent terenu. Przedarliśmy się przez zarośla i dotarliśmy do skarp, które składają się z mieszanki odpadów budowlanych, opon, odpadów medycznych, konstrukcji metalowych, azbestu Ponad 70 lat zaniedbań, nielegalnego zasypywania starorzecza, nielegalne odprowadzanie ścieków. Należy to zmienić. I robimy to" - podsumowują akcję członkowie Grupy z Pasją działającej na wrocławskich Swojczycach. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.





