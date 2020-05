Stadiony otwarte dla kibiców! Kiedy obejrzymy pierwsze mecze?

Jeszcze dziś rozmawialiśmy z prezesem PZPN, by było to jak najszybciej. Umówiliśmy się na 19 czerwca. Na stadionie będzie mogło być 25 procent obłożenia. To powrót do nowej rzeczywistości sportowej i społecznej - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.