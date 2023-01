Stacje narciarskie i koleje linowe w Karkonoszach i Górach Izerskich. Ceny wjazdu, karnetów narciarskich, parkingi i mała gastronomia

W czasie ferii w 2023 roku dolnośląskie góry zapewnią narciarzom i snowboardzistom prawdziwe szaleństwo na stokach. Mimo że tegoroczny sezon nie rozpieszcza, a warunki są dalekie od zimowych, stacje narciarskie w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju są czynne i działają pełną parą, bowiem korzystają z nich piesi turyści. A narciarze wierzą, że jeszcze spadnie śnieg i poszusują w tym roku. Co mają do dyspozycji?

Stacja Winterpol w Białym Jarze w Karpaczu

Stacja narciarska Winterpol Karpacz zlokalizowana jest przy ulicy Turystycznej w Karpaczu bezpośrednio przy drodze. Zobacz, gdzie to jest.

W Białym Jarze w Karpaczu znajduje się jeden z najnowocześniejszych wyciągów w Polsce. Jest tu 6 - osobowa, wyprzęgana kanapa z osłonami przeciwwietrznymi, która gwarantuje komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Jej przepustowość to 3 tysiące osób na godzinę.

Trasy narciarskie w stacji Winterpol Karpacz Biały Jar

W stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są trzy trasy narciarskie o długości 600, 800 i 1100 metrów oraz zróżnicowanym poziomie trudności. Trasy nr 1 i nr 3 są dodatkowo oświetlone, co umożliwia szusowanie po zmroku. Dodatkowo przy szkole narciarsko – snowboardowej M&M Karpacz zlokalizowany jest stok dydaktyczny z bezpiecznym wyciągiem taśmowym idealnie nadającym się do nauki szusowania.