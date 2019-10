Środa Śląska pod Wrocławiem. Otwarto centrum serwisowe silników do Boeingów (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Po wstępnym rozruchu, pierwszy model do przeglądu trafił w kwietniu tego roku. Załoga musiała sprawdzić wszystkie elementy, wykonać drobne naprawy i jednocześnie zapoznać się z całym procesem serwisowym. Do końca roku do centrum przyjadą w sumie 22 silniki. Docelowo firma chce ich przyjmować rocznie 10 razy tyle.

Docelowo, w dolnośląskim centrum serwisowanych ma być 220 silników lotniczych. Spółka Xeos to wspólne przedsięwzięcie dwóch gigantów w tej branży, czyli firm Lufthansa Technik oraz GE Aviation, które na inwestycję wydały już 1 mld złotych. Rekrutacja do pracy trwa.

- Jesteśmy bardzo dumni, że wszystko udało się zrobić na czas. Był to ogromny wysiłek wszystkich partnerów, którzy pracowali przy tym przedsięwzięciu. Niecałe półtora roku to jest rekordowo krótki czas na postawienie takiego nowoczesnego zakładu - mówi dyrektor operacyjny Xeos, Stefan Schmuck.

Silniki, które będą serwisowane w Środzie Śląskiej, najpierw przylecą samolotami, między innymi do Drezna, skąd zostaną przetransportowane na miejsce tirami i oddane w ręce specjalistów.

- Naprawy polegają na tym, że silnik przyjeżdża do nas jako napęd z wentylatorem. Rozkładamy go na moduły, następnie na części, które poddajemy procesom czyszczenia, inspekcji, napraw. Następnie kumulujemy cały materiał, który zebraliśmy, instalujemy na silniku i wysyłamy na testy. Są to naprawy zaawansowane technicznie, ale także proste, manualne, które możemy wykonać na miejscu. Mogą one trwać od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności problemu - tłumaczy kierownik działu inżynierii napędów silnikowych, Łukasz Brząkała.