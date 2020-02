Środa Popielcowa. Czas zacząć Wielki Post. Zobacz, czego - jako katolik - dzisiaj nie powinieneś jeść

Środa Popielcowa to jeden z kilku dni w roku, gdy kościoły są wypełnione po brzegi. Nawet mniej praktykujący katolicy wybiorą się do świątyń, by tradycyjnie posypać głowę popiołem i rozpocząć Wielki Post. Co można w tym czasie, a co jest zakazane?

Środa Popielcowa, nazywana również Popielcem, to w kalendarzu liturgicznym pierwszy dzień Wielkiego Postu, który trwa 40 dni.

W Popielec katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia.

Tego dnia kapłan na znak pokuty posypuje głowy wiernych popiołem. Popiół, którym posypuje się głowy wiernych podczas Środy Popielcowej, pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.

Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.