Średniowieczne klucze i szyldy z XIX wieku. Nowa wystawa zabytków ślusarskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Wśród najbardziej intrygujących eksponatów na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu znalazły się między innymi: żelazna beczka na żołd z XVII wieku, szyldy kluczowe oraz klamki z drugiej połowy XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, pochodzące z wrocławskich kamienic, a także klucz do zamka z epoki wikingów (VIII-X w.). Na wystawie zobaczymy także m.in. skrzynie służące jako sejfy na broń, pieniądze i kosztowności. Jest tu również na przykład kolekcja klamek, która obrazuje jak zmieniały się one na przestrzeni wieków. Łącznie jest tu ponad 450 eksponatów.

"Żelazny Świat" przedstawia różne techniki zdobień żelaza, ale także zmieniającą się przez wieki myśl techniczną. Na ekspozycji można też podziwiać kunszt z jakim wykonywane zostały przedmioty użytku codziennego.