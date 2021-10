W każdej części Dolnego Śląska znajdziemy miejsca owiane pewną tajemnicą, wokół których krążą różne legendy i wierzenia, w których dzieją się niewytłumaczalne rzeczy. Odnajdziemy także miejsca, w których wciąż żywa jest historia, które od lat są badane i eksplorowane. Jest również wiele miejsc najnormalniej w świecie pięknych i zachwycających. Po prostu, Dolny Śląsk jest wspaniały i pełen niesamowitych atrakcji, pełen ciekawych faktów, historii i opowieści.

Srebrna Góra: Bajecznie i legendarnie na największej górskiej twierdzy w Europie.



Twierdza Srebrna Góra

Chcąc to wszystko przybliżyć wszystkim odwiedzającym Twierdzę Srebrna Góra organizatorzy po raz kolejny zaprosili turystów do Twierdzy Srebrna Góra na Twierdzę Legend. Wydarzenie to było iście magiczne i niesamowite, wyjątkowe i niepowtarzalne - dla całych rodzin – nikt się nudził.