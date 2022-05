Sprząta miejsca zbrodni, opróżnia mieszkania zbieraczy. Działa również we Wrocławiu [FOTO +18]

Crime Service - sprzątanie miejsc zbrodni

Dziś przypominamy sylwetkę Roberta Krzywickiego z Legnicy, który prowadzi firmę Crime Service. Pan Robert wybrał sobie wyjątkowo ciężki zawód, otóż na co dzień zajmuje się sprzątaniem miejsc zbrodni. W ofercie ma porządkowanie miejsc, w których doszło do rozkładu zwłok, czy mieszkań tzw. zbieraczy, czyli osób, które chorobliwie gromadzą absolutnie wszystko - łącznie ze śmieciami. To wymagające zadania, ale Robert Krzywicki, takie właśnie lubi najbardziej.