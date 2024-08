SPRÓBUJ – Brochowskie mobilne laboratorium teatralne. Młodzieżowe Warsztaty Teatralne w Parku Brochowskim

W środę, 21 sierpnia 2024 roku, odbędzie się trzecie z cyklu spotkań w ramach Brochowskiego mobilnego laboratorium teatralnego. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży w wieku 13+ i stanowi unikatową okazję do rozwijania umiejętności teatralnych poprzez doświadczenie i eksperymentowanie. Każde z trzech zaplanowanych laboratoriów koncentruje się na innym aspekcie pracy scenicznej – Ciele, Głosie i Przestrzeni. Uczestnicy mogą dołączyć do całego cyklu lub wziąć udział w pojedynczym spotkaniu.